Охранник выстрелил из пистолета в голову посетителя российского кафе и сбежал

В Санкт-Петербурге 27-летний охранник кафе выстрелил в голову посетителя и сбежал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 8 августа в заведении узбекской кухни в Невском районе города. Причина конфликта пока неизвестна. Пострадавшего госпитализировали, стрелок скрылся на такси.

Охранник, являющийся приезжим из Дагестана, работал в кафе неофициально и был вооружен пистолетом «Гроза-051». Сотрудники полиции задержали его ночью 11 августа на проспекте Косыгина, сообщили «Фонтанке» в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. При нем был пистолет, он изъят.

Мужчине вменяют покушение на убийство. Пока он задержан на двое суток.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



