В Санкт-Петербурге фрик-модель перерезала горло любовнику

В Санкт-Петербурге задержана фрик-модель, напавшая с ножом на своего любовника. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 1 августа в городе Кудрово (Ленинградская область). Ночью в полицию поступило сообщение о поножовщине. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили 24-летнего молодого человека с ножевыми ранениями и перерезанной шеей. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнюю фрик-модель Ирину, на вечеринку к которой и приехал пострадавший. На допросе девушка рассказала о том, что произошло, и объяснила, что молодой человек — ее сожитель. По версии следствия, выпив, пара поссорилась. Девушка схватила кухонный нож, ударила любовника в грудь, а затем перерезала ему горло.

Как уточняет телеканал, сначала в отношении модели составили административный протокол за мелкое хулиганство, а затем возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство.

Задержанная — уроженка Башкирии. Официально она нигде не работает, ведет страницу в соцсетях, удивляя подписчиков своей внешностью. У девушки фиолетовые волосы и множество татуировок, в том числе на лице. От лба до подбородка девушка набила линию, разделяющую лицо пополам, на лбу — надпись «вишенка на всем этом торте», а под глазом — слезу.