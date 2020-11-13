Россиянин с пистолетом напал на приехавших к его матери врачей скорой

В Нижнем Новгороде местный житель с пистолетом напал на приехавших к его матери врачей скорой помощи. Об этом сообщается на сайте областного управления Росгвардии.

По данным ведомства, нападение произошло утром 12 ноября в квартире на Вятской улице, россиянин был пьян. Медики вызвали в квартиру сотрудников Росгвардии, они оказались на месте через четыре минуты. Выяснилось, что врачи приехали на вызов к больной женщине, но та отказалась от госпитализации после осмотра, а сын настаивал, чтобы ее забрали в больницу.

После спора мужчина достал пистолет и начал стрелять в потолок, врачи выбежали на улицу без одежды. Росгвардейцы заблокировали выходы из квартиры и вместе с полицией вели переговоры с матерью подозреваемого; через какое-то время женщина впустила их в квартиру. Россиянин пытался оказать сопротивление, но его задержали. Возле него была сумка с предметом, похожим на пистолет, — он оказался пневматическим.

В результате происшествия никто не пострадал. В Следственном комитете начали проверку.

Похожий случай произошел вечером 12 ноября в Ульяновске: там пьяный 25-летний местный житель напал на 50-летнего фельдшера, который приехал к его беременной сожительнице. Россиянин избил медика, тот получил сотрясение головного мозга и множественные ушибы. СК проводит проверку.