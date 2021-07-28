В российском регионе медики отказали в помощи умирающему мальчику

В поселке Натальевка Ростовской области восьмилетний мальчик скончался после отказа врачей в медицинской помощи. Об этом сообщается в посте журналистки Екатерины Гордов, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

Незадолго до трагедии с мальчиком все было хорошо, однако ночью ему стало плохо. Он пожаловался на головные боли бабушке. Она вместе с матерью отвезла ребенка в местную больницу.

«Мама схватила какое-то ведро, которое там валялось, била этим ведром. Никто не реагировал. Потом выглянула какая-то женщина. Им сказали, что это медсестра. И она их прогнала», — пишет журналистка.

Ребенка пришлось везти за 30 километров в Таганрог, однако помочь ребенку не успели. Главврач Натальевской районной больницы отказался называть диагноз мальчика. Также он рассказал, что на данный момент в медучреждении проходит внутрибольничная служебная проверка.

Ранее в Ульяновской области россиянка отказалась от госпитализации своего ребенка, который вскоре скончался от хронического заболевания. Ребенок попал в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследования, после которых понадобилась госпитализация. Однако мать не захотела, чтобы ее ребенок ложился в больницу.