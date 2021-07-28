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В России скончался ребенок после отказа его матери от госпитализации

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновской области россиянка отказалась от госпитализации своего ребенка, который вскоре скончался от хронического заболевания. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, ребенок 2012 года рождения попал в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследования, после которых понадобилась госпитализация. Однако мать не захотела, чтобы ее ребенок ложился в больницу.

Через пять дней его все же госпитализировали после повторного обращения родительницы. Через три недели состояние ребенка ухудшилось, а еще через пять дней медики обнаружили у него хронического заболевание. Несмотря на лечение, ребенок скончался.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что двухлетняя россиянка с ВИЧ умерла из-за смывавшей ее лекарства в унитаз матери. Уточняется, что во время беременности женщина не принимала антиретровирусную терапию, необходимую для снижения риска заражения дочери.

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