Двухлетняя россиянка с ВИЧ умерла из-за смывавшей ее лекарства в унитаз матери

В Кузбассе двухлетняя девочка с ВИЧ умерла из-за того, что мать не давала ей необходимых лекарств. По ее признанию, она выбрасывала их в унитаз, сообщают «Такие дела».

Уточняется, что во время беременности женщина не принимала антиретровирусную терапию, необходимую для снижения риска заражения дочери. После рождения ребенка мать тоже не стала давать дочери жизненно важные препараты. Ребенок состоял на учете в Новокузнецком филиале кузбасского СПИД-центра, но на осмотр его туда не возили. В группах в соцсетях женщина рассказывала, что выбрасывает лекарства в унитаз. В возрасте одного года у девочки диагностировали СПИД и назначили соответствующее лечение, которого она, как выяснилось, не получала.

В 2020 году отец девочки, проживающий отдельно от семьи, подал заявление в полицию. По его утверждению, мать девочки не исполняла родительские обязанности. Осенью суд освободил женщину от уголовной ответственности и оштрафовал на пять тысяч рублей.

По словам активистов, обращение которых имеется в распоряжении издания, органы опеки и органы прокуратуры не предприняли тогда своевременных мер для сохранения жизни и здоровья ребенка.

Девочку изъяли у матери только после того, как она самовольно забрала ребенка из больницы.

«Мать и бабушка начали писать везде жалобы на изъятие ребенка и обратились на Первый канал на передачу "Мужское/Женское", где делали вид, что они не понимают, почему ребенка изъяли из семьи. В передаче принимали участие и представители органов опеки и попечительства Новокузнецка, которые прямо заявили, что им известно про ВИЧ-диссидентские убеждения бабушки», — уточнили активисты.

После того как девочка в очередной раз попала в больницу, она скончалась.

Ранее в Бурятии врач отправил домой 17-летнего подростка, обратившегося в медицинское учреждение с сильной болью в животе. Он скончался спустя два дня из-за перитонита, требующего госпитализации и оперативного вмешательства.