В России снизилась заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась за период с 2015 по 2020 год. Это следует из данных статистического сборника Минздрава России, передает РИА Новости.

Так, в 2015 году показатель пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составлял 68,5 человек на 100 тысяч, тогда как в 2020 году он снизился до 35,8 человек. Всего в прошлом году этот диагноз впервые поставили 56,5 тысячам пациентов, а в 2019-м — 80 тысячам.

Среди регионов по этому показателю наибольшее число пациентов выявлено в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, а наименьшее — в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Он подразумевает переход с тройной системы лечения на двойную. При этом полностью излечиться от этого заболевания в настоящее время нельзя.