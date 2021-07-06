Гинцбург прокомментировал жалобы россиян с ВИЧ на отказы в вакцинации

Специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V» не проводились, но людей с таким диагнозом можно прививать при ремиссии. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя жалобы россиян с ВИЧ на отказы в прививке, передает РИА Новости.

«Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ — прим. «Ленты.ру»), то он нормальный человек, его надо вакцинировать. Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», — отметил он.

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Если же человек находится в тяжелом состоянии, то сначала необходимо поднять CD4 до нужного уровня, снизить вирусную нагрузку и только затем прививаться, добавил Гинцбург. Это, по его словам, делается не за один день.

На жалобы россиян на дискриминацию при вакцинации отреагировали и в Роспотребнадзоре. Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский заявил, что в последних методических указаниях по вакцинации в перечне противопоказаний есть иммунодефициты, но конкретно ВИЧ-инфекция там не прописана.

«СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии, и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет, или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи», — подчеркнул Покровский.

Ранее 6 июля сообщалось о письме фонда «Спид.Центр», адресованном министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В нем говорилось, что организация регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации от коронавируса. Кроме того, на некоторых сайтах медицинских учреждений можно встретить информацию о том, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации.