Россиянка отравила младенца каплями от насморка

В Санкт-Петербурге мать отравила младенца каплями от насморка, которые предназначались для взрослых. Об этом сообщают «Невские новости».

22-летняя россиянка без назначения врача систематически капала четырехмесячному ребенку сосудосуживающие капли. После очередного закапывания мальчик побледнел и закатил глаза. Его руки и ноги похолодели. Мать вызвала скорую помощь, и ребенка госпитализировали.

Медики диагностировали отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами. Ребенок находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

По информации издания, мать не появлялась в поликлинике и не проходила необходимые ежемесячные осмотры младенца у педиатра.

Ранее сообщалось, что россиянка вынудила дочь отказаться от заявления в полицию о домашнем насилии со стороны отчима. Инцидент произошел в Москве. Пострадавшая — 12-летняя школьница. Девочка позвонила ночью в полицию и рассказала о скандале, который разгорелся дома.