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Россиянка вынудила дочь-школьницу отказаться от заявления о домашнем насилии

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Фото: Globallookpress.com

Россиянка вынудила свою школьницу-дочь отказаться от заявления в полицию о домашнем насилии со стороны отчима. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Москве. По данным канала, пострадавшая — 12-летняя школьница. Девочка позвонила ночью в полицию и рассказала о скандале, который разгорелся дома. После приезда правоохранителей девочка рассказала, что 30-летний отчим ударил ее 29-летнюю маму, а ее укусил.

Однако когда полицейские поднялись в квартиру, мать подростка объяснила, что конфликт ограничился словесной перепалкой, а ребенок просто не разобрался в ситуации. После этого она попросила правоохранителей прекратить проверку.

Ранее в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа россиянин в состоянии алкогольного опьянения избил девушку и приехавших на вызов сотрудников полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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