Одежду изнасилованных россиянок покажут на выставке

В Тюмени откроется выставка с предметами одежды и историями жертв изнасилований, названная «Во что ты была одета?». Об этом сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства», передает URA.RU.

«Она [выставка] состоит из реальных историй изнасилований и воссозданных образов одежды, которая была на женщинах в этот момент. Предусмотрена и образовательная программа», — заявили в пресс-службе.

Посетители выставки смогут пообщаться с психологами, прослушать лекции о том, как распознать и предотвратить насилие, узнать о приемах самообороны и порядок действий в том случае, если преступление уже произошло. Истории пострадавших расскажут мужчины.

В мультицентре добавили, что проект был создан в 2013 году по инициативе профессоров из университетов США с целью развеять миф о том, что жертвами изнасилования становятся только те, кто был одет чересчур открыто или «провокационно».

В апреле сообщалось, что в течение шести месяцев в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за домашнее насилие. Новые нормы обязал разработать Конституционный суд России, признавший статью 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») не соответствующей Конституции. Согласно постановлению суда, данная статья не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия.

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