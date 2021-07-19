Ребенок погиб при столкновении двух машин на встречной полосе в Казани

В Казани при столкновении двух легковых автомобилей погиб полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, водитель Renault выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной марки Citroen. В результате ДТП автомобиль Renault перевернулся на крышу. Ребенок, который находился внутри, скончался на месте. Водитель, пассажир и еще один несовершеннолетний были доставлены в больницу. Одному из взрослых и малолетнему ребенку, которые были в машине Citroen, также понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в массовом ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа. Авария случилась на трассе Ялта — Севастополь в районе горы Гасфорта. По предварительным данным, произошло столкновение КамАЗа с «Москвичом». В легковом автомобиле находились супруги с двумя детьми, все они скончались. Также погиб водитель грузовика.

