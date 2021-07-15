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Младенцу по ошибке дали веселящий газ вместо кислорода и погубили его

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Мать погибшего младенца Соня Ганем
Мать погибшего младенца Соня Ганем
Кадр: Nine
В Сиднее новорожденный умер после того, как на него надели маску с веселящим газом

В австралийском городе Сидней новорожденный умер после того, как на него надели дыхательную маску с веселящим газом вместо кислорода. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мальчик по имени Джон Ганем (John Ghanem) родился путем кесарева сечения. Во время операции медики обнаружили, что его шею обвила пуповина. Младенец не мог нормально дышать, и его поместили в отделение реанимации для новорожденных.

Чтобы нормализовать дыхание ребенка, на него надели кислородную маску. Однако он никак не отреагировал на манипуляции медиков. Тогда ему сделали искусственное дыхание и укол адреналина. Они также не подействовали, и через час после рождения ребенок скончался. Вскоре выяснилось, что ребенка погубил веселящий газ, который подали в маску вместо кислорода.

Дознание выявило, что вещество попало в аппарат из-за ошибки при установке. Ответственный за возникшую путаницу подрядчик Кристофер Тернер (Christopher Turner) признал себя виновным в несоблюдении обязанностей по охране труда и технике безопасности и был оштрафован на 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

Незадолго до инцидента с Джоном Ганемом аналогичный случай произошел с другой новорожденной в той же больнице. Девочке по имени Амелия Хан (Amelia Khan) удалось выжить, но она получила неизлечимое повреждение мозга.

Ранее сообщалось, что в Индии дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его. Докторам не удалось спасти ребенка.

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