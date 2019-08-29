Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга

В валлийском городе Ллантризант новорожденная девочка умерла от заражения крови. Об этом сообщает The Sun.

Арианна-Мэй Симпсон (Arianna-Mai Simpson) появилась на свет 29 июля и при рождении весила 2,7 килограмма. Перед тем, как новорожденную выписали из больницы, ей сделали несколько анализов крови. Спустя неделю врачи получили результаты и велели молодым родителям, 18-летней Хлое Луиз Хинс (Chloe Louise Hince) и 21-летнему Джошу Симпсону (Josh Simpson), привезти ребенка на осмотр.

Медики диагностировали у новорожденной галактоземию — наследственное заболевание, при котором нарушается обмен веществ. Симпсон перевезли в более крупное медицинское учреждение, где 11 августа ей сделали сканирование мозга. На следующий день у ребенка поднялось давление, а зрачки стали разного размера и не реагировали на свет. Врачи заключили, что у пациентки практически нет шансов на выживание.

Доктора объяснили, что у Симпсон развился сепсис, из-за чего ее мозг воспалился, увеличился в размере и повредил череп. 15 августа девочка умерла. Ее родители убеждены, что медики поздно выявили у пациентки заражение крови и погубили ее. Комиссия по здравоохранению проводит расследование и изучает историю лечения ребенка.

Ранее сообщалось, что в английском городе Клиторпс, графства Линкольншир, мальчик подхватил инфекцию горла, которая привела к сепсису, и лишился конечностей. Ребенка выписали из больницы через пять месяцев.

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