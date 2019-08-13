Инфекция горла обернулась сепсисом и лишила младенца конечностей

В английском городе Клиторпс, графства Линкольншир, ребенок лишился конечностей после того, как подхватил инфекцию горла. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Мать 11-месячного Оливера Аисторпа (Oliver Aisthorpe), 23-летняя Эбигейл Уордл (Abigail Wardle), заметила, что у ее сына западает родничок. Женщина испугалась, что у него обезвоживание, и обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ребенку анальгетик и отправили домой. Вскоре состояние младенца ухудшилось, и британке пришлось снова показать его медикам.

Специалисты обнаружили у Оливера инфекцию горла, которая привела к сепсису. Им удалось нормализовать состояние мальчика, однако они предупредили Уордл, что если Оливеру станет хуже, его не удастся спасти. Из-за промедления в диагностике сепсиса ребенку пришлось ампутировать конечности, поскольку они начали постепенно отмирать.

«Они были тяжелыми, и ему было неудобно. Оливеру было плохо. Я знаю, что это звучит странно в устах матери, но я очень хотела, чтобы их ампутировали» — рассказала Уордл.

Мальчика выписали из больницы через пять месяцев. По словам матери, ребенок привыкает к новой жизни и учится обходиться без конечностей.

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