Российская медсестра вносила ложные данные о прививках и уничтожала вакцину

Медсестра томской больницы вносила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложные данные о сделанных прививках от коронавируса, а вакцину уничтожала. Об этом сообщается на сайте управления МВД региона.

По данным силовиков, 63-летняя жительница Томска утилизировала вакцину с июня по июль этого года. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Растрата»). Причина уничтожения препарата не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Брянской области три сотрудника больницы уничтожали вакцину от коронавируса вместо того, чтобы делать уколы пациентам. Медики Сельцовской горбольницы получали деньги за то, что вносили в единую систему о вакцинации населения данные о том, что якобы прививали людей, а сами утилизировали препарат, не использовав по назначению. Недостоверная вакцинация была проведена нескольким десяткам местных жителей.