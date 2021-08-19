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Лишенная детей дагестанка раскрыла детали нападения бывшего мужа и его родителей

Дагестанка Церетилова, у которой отобрали детей, рассказала о нападении бывшего мужа
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Фото: @lovva.nina

Жительницу Дагестана Нину Церетилову избил ее бывший муж Магомед Церетилов, его мать и отец Ахмед, являющийся имамом местной мечети. Девушка приехала с врачами, чтобы взять у отнятых детей анализы на коронавирус. Об этом она рассказала корреспондентке «Ленты.ру». По ее словам, результатом нападения стало подозрение на сотрясение мозга. Она написала заявление в полицию, но уверена: семье удастся уйти от ответственности.

Церетилова рассказала, что приехала в Буйнакск, где живет бывший муж с родителями и отнятыми у нее детьми, потому что вчера на очередном судебном заседании, которое откладывали уже пять раз, представитель Магомеда заявил, что мужчина заболел коронавирусом. Девушка позвонила в Минздрав, чтобы детям назначили врача, который приедет, обследует и возьмет мазок.

Никем не замеченное нападение

«Вместе с медиками я поехала в Буйнакск. Мы зашли в дом, и мать Магомеда сразу же набросилась на меня с оскорблениями. Я попыталась пройти дальше, к детям, думая, что бывший муж на карантине, но он выскочил из дверей второго этажа и начал меня бить. К этому присоединились его мать, отец, они били меня и пинали. Со мной была видеокамера для фиксации, но в процессе избиения она куда-то исчезла. Полицейские после этого ее так и не нашли», — рассказала Нина.

Сейчас у девушки подозрение на сотрясение мозга, сильное головокружение, перед глазами все плывет. Возможно, потребуется лечь в больницу на обследование. Церетилова считает, что травма произошла, когда Магомед столкнул ее с лестницы — девушка сильно ударилась боком и головой. Либо, когда бывший муж и его родственники целенаправленно пинали ее по голове.

После избиения начало происходить странное: когда девушку силой вытолкнули из дома, она увидела соседку, наблюдавшую за дракой. Но на все вопросы женщина отвечала, что Нину никто не избивал.

«Эта же соседка была у них понятой, — говорит девушка. — Когда я выбежала, спросила ее, видит ли она, что происходит? А она ответила, что видела только, как я напала на отца Магомеда и порвала ему рубашку. А он еще и поступил очень хитро: когда я только пришла, она была у него немного порвана наверху, так он специально дорвал ее до конца, чтобы показать себя жертвой нападения».

Странно вела себя не только соседка, но и сотрудники правоохранительных органов, врачи. Последние были свидетелями избиения, но, когда Нина попросила их подтвердить произошедшее, они просто отвернулись.

«Со скорой то же самое. У меня поднялись температура, давление, но мне предложили только глицин. Сказала, что он мне не помогает и попросила дать хотя бы валерьянки, на что врач ответил, что я отказываюсь от помощи. А когда я сидела в машине СМП, подошел отец Магомеда, начал что-то кричать. Я попросила полицейских убрать его от меня, но они никак не прореагировали», — поделилась Нина.

Церетилова уже написала заявление в полицию, но уверена: это ни к чему не приведет. Мать Магомеда уже заявила, что Нина расцарапала ей лицо, теперь у девушки будут брать соскобы из-под ногтей. Даже если версия семьи не подтвердится, Церетилова считает, что они все равно найдут, кого подкупить.

«Мне кажется, что это такая специальная тактика Магомеда, — предположила Нина. — Сейчас он живет в Буйнакске, потому что здесь все друг-друга знают и покрывают, все друг-другу сватья и братья. Даже когда я пришла в местную поликлинику, все уже знали, кто я такая и что случилось. То же и с полицией, с врачами — со всем».

Детей Церетиловой все же удалось увидеть, хоть и мельком. Когда она поднялась на второй этаж, увидела младшего и старшего сыновей, сидящих на диване — Магомед избивал и издевался над женщиной на их глазах.

«Уже на улице я увидела, как Ибрагим высунулся в окно. Успела прокричать только что люблю его, что пытаюсь увидеться, но мне не дают», — рассказала девушка.

От супруга Церетилова ушла еще в 2012 году из-за того, что он ее регулярно избивал, в том числе во время беременности. В январе прошлого года Магомед забрал детей и отказался возвращать их.

В марте суд забрал у женщины детей якобы из-за ее внешнего вида, а позднее Верховный суд Дагестана вынес решение о проживании троих детей с матерью. Когда женщина приехала, чтобы их забрать, семья экс-супруга детей не отдала. Дагестанка все еще пытается их вернуть.

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