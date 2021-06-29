Лишенной детей из-за цвета волос дагестанке удалось вернуть одного из них

Жительница Махачкалы Нина Церетилова, лишенная детей из-за розовых волос, рассказала, что ей удалось вернуть одного из них. Об этом пишет Znak.

Нине удалось вернуть старшего сына. Остальные дети — 12-летняя дочь и 8-летний сын — до сих пор находятся в семье бывшего мужа, женщина не может добиться возможности общаться с ними.

«Сейчас наконец мы получили исполнительный лист по младшим детям со всеми исправлениями. Сразу же направили его судебным приставам, где по нему возбудили исполнительное делопроизводство», — рассказала она и добавила, что, по ее информации, дети находятся у родителей бывшего мужа.

С мужем женщина не живет с 2012 года. Она ушла от него из-за постоянных побоев, в том числе во время беременности. При разводе суд не закрепил, с кем проживают дети. Бывший муж в январе 2020 года забрал детей и отказался возвращать. Нина предполагает, что мужчина хотел решить проблему выплаты алиментов, у него был долг порядка 800 тысяч рублей.

14 марта суд отобрал у Церетиловой детей из-за ее внешнего вида. На суде бывший муж приложил к делу «компрометирующие» публикации из Instagram-аккаунта Церетиловой. В решении суда было сказано, что она ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери.

25 марта Церетиловой удалось доказать обратное, и Верховный суд Дагестана вернул ей детей, которых она не видела несколько месяцев. Когда женщина вернулась в Буйнакск, семья мужа сказала ей, что детей украли.