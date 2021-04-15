Отсудившая детей у отца дагестанка с татуировками заявила об их похищении

Жительница Махачкалы Нина Церетилова, которая смогла отсудить детей, изъятых у нее из-за розовых волос, татуировок и пирсинга, заявила об их похищении. Посты об этом она разместила в своих сторис в Instagram.

«Я одна, без связи практически и в шоке от того, что такое вообще может быть. Детей держат люди, не обладающие на это никакими правами», — писала Церетилова, когда только приехала забирать детей из дома бывшего мужа.

Активистка правозащитной группы «Марем», помогающей женщинам в трудной ситуации, правозащитница и журналистка Светлана Анохина рассказала «Ленте.ру», как произошло похищение детей. «Нина вернулась в Буйнакск, и там семья мужа сказала ей, что детей в доме нет, их украли. Она пыталась играть по правилам, чтобы не травмировать детей, но из этого ничего не вышло. В постановлении суда сказано, что дети должны жить с матерью. Но о том, что их нужно сначала изъять из семьи отца, нет ни слова», — сообщила Анохина.

14 марта суд отобрал у Церетиловой детей из-за ее внешнего вида. На суде бывший муж приложил к делу «компрометирующие» публикации из Instagram-аккаунта Церетиловой. В решении суда было сказано, что она ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери.

25 марта Церетиловой удалось доказать обратное, и Верховный суд Дагестана вернул ей детей, которых она не видела несколько месяцев. Женщина собиралась уехать из республики ради безопасности и обещала, что позволит бывшему мужу, из-за которого у нее забрали детей, видеться с ними.