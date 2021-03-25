Суд вернул россиянке с татуировками и пирсингом троих детей

Верховный суд Дагестана вернул жительнице Махачкалы Нины Церетиловой троих детей, которых у нее ранее изъяли из-за розовых волос, татуировок и пирсинга. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

«Это было тяжело, но решение вынесли в нашу пользу», — рассказала Церетилова. Россиянка поблагодарила Дагестан за «возможность честного суда» и за то, что «справедливость восторжествовала».

По информации канала, в ближайшее время женщина планирует уехать из республики из соображений безопасности. Сама Церетилова пообещала, что позволит бывшему мужу, из-за которого у нее забрали детей, видеться с ними.

14 марта суд отобрал у Нины Церетиловой троих детей из-за розовых волос и татуировок. По данным СМИ, на суде бывший муж женщины потребовал отдать ему детей и приложил «компрометирующие» публикации из ее Instagram. В решении суда было сказано, что Церетилова ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери.

Сама женщина рассказала, что ее бывший муж нигде не работает официально. Они в разводе девять лет и за это время у него скопился долг по алиментам в 800 тысяч рублей. Церетилова добавила, что не видела детей три месяца, в школе и по месту жительства отца их нет. Ее бывший муж, в свою очередь, заявил, что дети якобы сами хотели жить с ним, а не с матерью. По его словам, детей у Церетиловой решили забрать не из-за внешнего вида, а из-за ее образа жизни. Он добавил, что дети звонили и жаловались ему на то, что мать ходила по клубам до утра. Женщина жаловалась, что во время проживания с супругом тот бил ее и унижал даже во время беременности. Она при этом якобы сама обеспечивала семью, так как мужчина не работал.