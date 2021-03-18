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Чиновники назвали свою версию изъятия детей у россиянки с татуировками

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Фото: @lovva.nina

Суд в Дагестане передал троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой их отцу не из-за татуировок и цветных волос, а по другим причинам. Такую версию назвала уполномоченный при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, пирсинг и татуировки не послужили главным фактором передачи детей отцу, там кроются другие причины», — сказала она, добавив, что речь идет об обычном процессе и ничего незаурядного не происходит.

Ежова добавила, что чиновники помогают женщине, предоставили ей консультации по семейному праву. Церетиловой отказали в первой инстанции, Кировском районном суде Махачкалы, и она обратилась в Верховный суд.

Ежова также добавила, что на детей вряд ли оказывали давление и они сами выбрали остаться с отцом. По ее словам, сложилась непростая ситуация, в которой родители вымещают обиды друг на друга, привлекая к этому детей. Омбудсмен заявила, что по содержанию история банальная и в ее основе лежат деньги.

14 марта сообщалось, что суд отобрал у 33-летней Нины Церетиловой троих детей из-за розовых волос и татуировок. По данным СМИ, на суде бывший муж женщины потребовал отдать ему детей и приложил «компрометирующие» публикации из ее Instagram. В решении суда было сказано, что Церетилова ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери.

Сама женщина рассказала, что ее бывший муж нигде не работает официально. Они в разводе девять лет и за это время у него скопился долг по алиментам в 800 тысяч рублей. Церетилова добавила, что не видела детей три месяца, в школе и по месту жительства отца их нет. Ее бывший муж, в свою очередь, заявил, что дети якобы сами хотели жить с ним, а не с матерью. По его словам, детей у Церетиловой решили забрать не из-за внешнего вида, а из-за ее образа жизни. Он добавил, что дети звонили и жаловались ему на то, что мать ходила по клубам до утра. Женщина жаловалась, что во время проживания с супругом тот бил ее и унижал даже во время беременности. Она при этом якобы сама обеспечивала семью, так как мужчина не работал.

Предыстория: В Дагестане суд отобрал у россиянки троих детей из-за розовых волос и татуировок
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