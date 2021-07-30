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Лишенной детей из-за цвета волос дагестанке не удалось вернуть их себе

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Фото: @lovva.nina

Жительница Махачкалы Нина Церетилова, лишенная четверых детей из-за розовых волос, пыталась вернуть троих из них, но ей не удалось. Об этом пишет «Обзор».

По информации издания, Церетилова вместе с судебными приставами, адвокатом и общественниками попыталась вернуть троих детей 9, 12 и 14 лет, придя к их отцу Магомеду Церетилову. Старшего ребенка Церетиловой удалось забрать в конце июня. Очевидцы, которые находились вместе с дагестанкой, уверены что правоохранительные органы не исполняли своих функций.

«Полиция, которая прибыла к дому Церетиловых, не охраняла никого от агрессивно настроенных защитников Магомеда. Защитники ругались матом, угрожали физическим насилием, а одной из присутствовавших девушек — убийством. В доме у Нины начали вырывать из рук дочь — и кто? — пристав», — заявила дагестанская общественница Катерина Нерозникова.

Также Нерозникова рассказала, что бывший муж Церетиловой ударил ее адвоката. За пять часов матери так и не отдали детей, сославшись на их желание остаться с отцом.

С мужем Церетилова не живет с 2012 года. Она ушла от него из-за постоянных побоев, в том числе во время беременности. В январе 2020 года Магомед Церетилов забрал детей и отказался возвращать их. Церетилова предполагает, что мужчина хотел решить проблему выплаты алиментов, которых накопилось порядка 800 тысяч рублей.

14 марта суд отобрал у Церетиловой детей из-за ее внешнего вида. 25 марта ей удалось доказать обратное, и Верховный суд Дагестана вынес решение о проживании детей с матерью. Когда женщина приехала за детьми в Буйнакск, семья мужа сказала, что детей украли. С этого времени дагестанка пытается их вернуть.

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