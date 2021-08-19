Лишенная детей из-за цвета волос дагестанка обвинила бывшего мужа в избиении

Лишенная детей из-за цвета волос жительница Дагестана Нина Церетилова обвинила бывшего мужа и его родню в избиении. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Znak.

Ее экс-супруг Магомед заявил, что заболел COVID-19. Женщина, опасаясь за здоровье детей, вместе с врачом детской поликлиники приехала к родителям супруга в Буйнакск, чтобы взять тесты на коронавирус.

По словам Церетиловой, бывшая свекровь при встрече сразу стала ее оскорблять. Затем вместе с медиками женщина стала подниматься на второй этаж к детям, но в дверях ее встретил бывший муж.

«Он тоже начал оскорблять, кричать и бить меня по голове, по лицу и другим частям тела. Потом вообще столкнул меня с лестницы», — рассказала Церетилова.

Женщина заявила, что в нападении участвовал не только Магомед, с которым она до сих пор судится из-за детей, но и его родители: мать и отец Ахмед Церетилов. Последний является имамом местной церкви.

От супруга Церетилова ушла еще в 2012 году из-за того, что он ее регулярно избивал, в том числе во время беременности. В январе прошлого года Магомед забрал детей и отказался возвращать их.

В марте суд забрал у женщины детей якобы из-за ее внешнего вида, а позднее Верховный суд Дагестана вынес решение о проживании троих детей с матерью. Когда женщина приехала, чтобы их забрать, семья экс-супруга детей не отдала. Дагестанка все еще пытается их вернуть.