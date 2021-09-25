Стало известно о попытке суицида главы пермского СК Сарапульцева в прошлом году

Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев совершал попытку суицида в прошлом году. Детали самоубийства офицера раскрыл «Коммерсантъ».

«Пожил достаточно»

По информации издания, 23 сентября Сарапульцев уехал домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Офицер пообещал подчиненным вернуться после обеда, однако на рабочем месте он так и не появился, в этот же день супруга нашла его повешенным в их доме в Перми.

Перед смертью полковник оставил прощальную записку, в которой попросил помиловать его и простить за грехи «вольные и невольные».

Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного»,— говорилось в записке Сергей Сарапульцев

«Коммерсантъ» также выяснил, что первую попытку суицида начальник СУ СКР хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания. При этом о проблемах на службе у офицера известно не было.

«Намекнули, чтобы готовился к увольнению»

Ранее стало известно, что покончившему с собой полковнику Сарапульцеву, главе управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, грозила доследственная проверка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По их данным, председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.

Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

Руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой, Ксения Макаровой, которая была хорошо знакома с покойным рассказала «Московскому комсомольцу»,

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Трагедия в альма-матер

По мнению коллег, полковник Сарапульцев тяжело переживал массовое убийство в Пермском университете, который сам оканчивал в 1989 году, получив юридическое образование.

Утром 20 сентября стало известно, что 18-летний студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком 12-го калибра, пришел в свой вуз и открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек, более сорока пострадали.

Накануне расправы стрелок написал пост в одной из соцсетей, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вынашивал несколько лет. При себе у Бекмансурова было более сотни патронов.

Подозреваемый прошел медобследование, чтобы получить разрешение на оружие. Он планировал совершить вооруженное нападение на свою бывшую школу, но затем передумал и остановил свой выбор на Пермском госуниверситете. По словам студентов, стрелок учился на первом курсе юридического факультета.