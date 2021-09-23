Главу пермского управления СКР перед смертью раскритиковали на совещании

Стало известно о критике в адрес полковника Сергея Сарапульцева, главы управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, на совещании, которое прошло за несколько часов до его смерти. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в правоохранительных органах.

По словам источников, на совещании в региональном подразделении СКР обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

«В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению», — пояснил один из собеседников «Ленты.ру».

23 сентября стало известно, что Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем коттедже. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие.

Утром 20 сентября в Пермский университет пришел вооруженный студент и стал расстреливать людей. Погибли шесть человек, более 20 — пострадали. Нападавшего тяжело ранили при задержании, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.