В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Минздрав России: 11 пострадавших при стрельбе в университете находятся в больницах Перми

В федеральных клиниках России находятся семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете, еще 11 — в городских больницах Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

«В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них четыре находятся в стабильно тяжелом состоянии, три — в состоянии средней тяжести», — рассказали о состоянии пациентов в Минздраве.

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В ближайшие дни двум пациентам будут проведены операции, уточнили в пресс-службе. Состояние остальных 11 человек, которые госпитализированы в медучреждения Перми, оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. Ранее в Министерстве здравоохранения России сообщали о 24 пострадавших.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.