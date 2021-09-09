Мужу блогерши из Екатеринбурга вынесли приговор за ее убийство

Жителя Екатеринбурга, убившего свою жену-блогера, приговорили к 8 годам колонии

Сысертский районный суд вынес приговор мужу 28-летней блогерши Кристины Журавлевой за ее убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, днем 5 апреля Дмитрий Журавлев поссорился с женой и задушил ее. Он четверо суток не решался избавиться от тела, пока не появились первые признаки разложения. Спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, подсудимый на арендованном автомобиле вывез тело убитой супруги в лес и спрятал его. 16 апреля тело девушки случайно обнаружил местный житель и сообщил в правоохранительные органы.

30 апреля 2021 года Журавлев пришел в полицию с заявлением об исчезновении своей жены Кристины.

6 мая мужчина явился на допрос в полицию и признался в убийстве супруги.

28-летняя Кристина Журавлева вела блог о стиле и красоте на 57 тысяч подписчиков.