Красноярский студент признал вину в подготовке нападения на техникум

Студент техникума в Красноярском крае, арестованный за подготовку нападения на однокурсников, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что со студентом ведутся следственные действия.

Россиянина обвиняют по статье о подготовке убийства двух и более лиц. По данным СКР, он собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт, с помощью самодельного пускового устройства и ножа. Юноша начал готовиться к преступлению в мае: изготовил устройство, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер».

Планы студента сорвали силовики, задержав его накануне преступления.

Мотивом для расправы был буллинг: по версии следствия, на протяжении 2020 года однокурсники унижали обвиняемого, поэтому он решил им отомстить и стал готовиться к убийству.