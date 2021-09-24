Пермский стрелок пришел в сознание

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), улучшилось, он пришел в сознание. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень, передает РИА Новости.

«Оно [состояние] сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», — сказала Крутень.

В четверг, 23 сентября, сообщалось, что врачи по-прежнему оценивают состояние Бекмансурова как тяжелое. Он перенес операцию по ампутации ноги и сейчас находится на гемодиализе (внепочечное очищение крови — прим. «Ленты.ру»).

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что руководство пермского вуза не имело алгоритма действий в экстремальных ситуациях. По его словам, университету необходимо было внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здание, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки». «Однако этого сделано не было», — заключил глава ведомства.