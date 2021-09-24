Глава СК указал на отсутствие алгоритма действий при ЧП у персонала вуза в Перми

Руководство Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где в результате стрельбы погибли шесть человек, не имело алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что четкий порядок работы при подобных ЧП отсутствовал как у ответственных лиц администрации, так и у персонала вуза.

Бастрыкин также подчеркнул, что после событий 11 мая, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, руководители образовательных учреждений по всей России должны были усилить меры безопасности. Для этого необходимо было внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки», а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. «Однако этого сделано не было», — заключил он.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.