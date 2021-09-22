В пермском вузе заявили об отсутствии претензий к охране

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) не имел претензий к организации, которая занималась охраной территории кампуса. Об этом в среду, 22 сентября, заявил ректор вуза Дмитрий Красильников. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что договор с частным охранным предприятием (ЧОП) действует до конца января 2022 года, но все оценки случившемуся даст Следственный комитет. Красильников также заявил, что произошедшая трагедия «требует кардинальной переработки и системы безопасности» учебного учреждения.

О стрельбе в Пермском госуниверситете стало известно утром в понедельник, 20 сентября.