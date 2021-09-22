Стало известно о попытке охранника убежать во время стрельбы в вузе в Перми

Life: охранник попытался убежать во время стрельбы в Пермском государственном университете

После начала стрельбы охранник корпуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) попытался убежать. Об этом сообщает Life.

По данным издания, охранник восьмого корпуса ПГНИУ на момент нападения находился в холле здания. После того как началась стрельба, он попытался убежать. Уточняется, что в этот момент он нажимал переносную тревожную кнопку.

Ранее сообщалось, что охранник, попытавшийся остановить стрелка, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что охрана в университете не имела при себе штатного снаряжения: наручников, резиновой палки и раций.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате происшествия шесть человек скончались, более 20 — пострадали, из них четверо — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми.