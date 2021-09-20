Стало известно состояние пытавшегося остановить стрелка в Перми охранника

Охранник Пермского государственного университета (ПГНИУ), пытавшийся остановить стрелка, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Материалы по теме «Он был неоднократно травмирован». Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?

«Около десяти пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии», — сообщил источник агентства.

По его словам, несколько человек имеют огнестрельные ранения и переломы разной степени тяжести. Сам стрелок находится в очень тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями бедер и спины.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Предварительно, стрелком оказался 18-летний молодой человек. В результате ЧП шесть человек скончались, еще 24 пострадали.