В учебниках постсоветской страны появилось новое определение нацистов

РИА: Авторы учебника истории для 10 класса Литве назвали нацистов воинами и освободителями

В учебниках постсоветской страны появилось новое определение немецко-фашистских захватчиков. Речь идет о пособии по истории для десятиклассников в Литве, в котором нацистов называют воинами и освободителями, которых местные жители якобы встречали с цветами в 1941 году, передает РИА Новости.

«Вступивших в Литву немецких воинов литовцы встречали с цветами как освободителей», — приводит агентство цитату из учебника.

Пособие искажает историю Великой отечественной войны, не признавая победы солдат Красной Армии над нацисткой Германией. Более того, День Победы 9 мая описан как день «оккупации».