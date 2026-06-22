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06:43, 22 июня 2026Бывший СССР

В учебниках постсоветской страны появилось новое определение нацистов

РИА: Авторы учебника истории для 10 класса Литве назвали нацистов воинами и освободителями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В учебниках постсоветской страны появилось новое определение немецко-фашистских захватчиков. Речь идет о пособии по истории для десятиклассников в Литве, в котором нацистов называют воинами и освободителями, которых местные жители якобы встречали с цветами в 1941 году, передает РИА Новости.

«Вступивших в Литву немецких воинов литовцы встречали с цветами как освободителей», — приводит агентство цитату из учебника.

Пособие искажает историю Великой отечественной войны, не признавая победы солдат Красной Армии над нацисткой Германией. Более того, День Победы 9 мая описан как день «оккупации».

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