В Иране заявили о снятии ограничений на экспорт нефти

Глава МИД Ирана Аракчи: Ограничения на экспорт иранской нефти сняты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети Х заявил, что на переговорах между Тегераном и Вашингтоном в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.

Кроме того, по итогам переговоров был разморожен ряд активов и запущен план восстановления Ирана. Он подчеркнул, что достигнуть этого удалось благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Он напомнил, что первый пункт, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств.