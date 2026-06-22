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06:25, 22 июня 2026Мир

В Иране заявили о снятии ограничений на экспорт нефти

Глава МИД Ирана Аракчи: Ограничения на экспорт иранской нефти сняты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети Х заявил, что на переговорах между Тегераном и Вашингтоном в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.

Кроме того, по итогам переговоров был разморожен ряд активов и запущен план восстановления Ирана. Он подчеркнул, что достигнуть этого удалось благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Он напомнил, что первый пункт, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств.

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