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06:16, 22 июня 2026Спорт

Египет уверенно обыграл Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Египет обыграл Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026 со счетом 1:3
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lee Smith / Reuters

На стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере прошел матч второго тура группы G чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Новой Зеландии и Египта. Встреча завершилась уверенной победой египтян со счетом 1:3.

Автором единственного гола в ворота Египта стал центральный защитник Финн Серман на 15-й минуте матча. Во втором тайме египтяне взяли преимущество и забили сразу три гола. На 59-й минуте мяч в ворота соперника забил Мостафа Зико, на 67-й минуте египтяне вышли вперед благодаря голу Мохамеда Салаха.

Закрепил преимущество Египет на 82-й минуте игры, автором победного гола стал Трезеге.

На двоих команды получили за игру три желтых карточки: одна досталась египтянину Моханаду Лашину, еще две получили новозеландцы Сарприт Сингх и Каллум Маккоуэтт.

Главным арбитром матча был Омар Аль-Али из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее во втором туре ЧМ-2025 в группе H Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью.

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