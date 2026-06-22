Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Матч второго тура ЧМ-2026 по футболу между Уругваем и Кабо-Верде завершился ничьей

Матч второго тура группы Н чемпионата мира (ЧМ) по футболу между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей, итоговый счет на табло — 2:2.

Первый гол в ворота противника на 21-й минуте забил хавбек сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини. Ответного мяча долго ждать не пришлось, уже на 44-й минуте гол забил защитник Уругвая Максимилиано Араухо.

В дополнительное время перед перерывом на 45+6‑й минуте еще одним мячом отличился полузащитник уругвайской сборной Агустин Каноббио.

После перерыва, на 61-й минуте игры форвард островитян Элио Варела сравнял счет.

Команды за игру также получили по две желтых карточки: у Уругвая их заработали Родриго Бентанкур и Матиас Оливера, а у Кабо-Верде — Сидни Кабрал и Диней.

Матч состоялся в Майами на стадионе «Хард Рок», главным арбитром выступил Эспен Эскос из Норвегии.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не принимает участие.

Ранее Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном.