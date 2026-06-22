Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:07, 22 июня 2026Мир

Политолог указал на «лицемерие» Запада в вопросе террористических атак Украины

Политолог Дудчак: На Западе не осудят Киев за террористические атаки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с RT заявил, что украинские власти заинтересованы в приостановке боевых действий, но не для мира, а для того, чтобы накапливать западное оружие без ответных ударов со стороны России.

При этом у Украины, по его мнению, сохраняются ресурсы и возможности для атак, а отсутствие каких-либо ограничений — моральных, этических или человеческих — позволяет им действовать без оглядки.

По словам политолога, даже при отсутствии проблем с личным составом на фронте Киев все равно наносил бы удары, в том числе по мирным объектам и детям, пытаясь оказать психологическое давление. Дудчак выразил уверенность, что западные страны «не станут осуждать за террористические атаки на Россию», поскольку «они являются их организаторами и инициаторами».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет резко высказался в сторону ВСУ после их ударов по гражданской инфраструктуре полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

    Подросток явился на свадьбу с дробовиком

    Захарова обвинила Германию в выплатах пособий бывшим гитлеровцам

    В учебниках постсоветской страны появилось новое определение нацистов

    Тренер сборной России оценил призыв норвежского лыжника вернуть на турниры Большунова

    Из руки женщины после жалоб на боль достали живых десятисантиметровых червей

    Обнаружен способ защитить сосуды от последствий ожирения и диабета

    В Иране заявили о снятии ограничений на экспорт нефти

    Египет уверенно обыграл Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

    Политолог указал на «лицемерие» Запада в вопросе террористических атак Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok