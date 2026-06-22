Политолог Дудчак: На Западе не осудят Киев за террористические атаки

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с RT заявил, что украинские власти заинтересованы в приостановке боевых действий, но не для мира, а для того, чтобы накапливать западное оружие без ответных ударов со стороны России.

При этом у Украины, по его мнению, сохраняются ресурсы и возможности для атак, а отсутствие каких-либо ограничений — моральных, этических или человеческих — позволяет им действовать без оглядки.

По словам политолога, даже при отсутствии проблем с личным составом на фронте Киев все равно наносил бы удары, в том числе по мирным объектам и детям, пытаясь оказать психологическое давление. Дудчак выразил уверенность, что западные страны «не станут осуждать за террористические атаки на Россию», поскольку «они являются их организаторами и инициаторами».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет резко высказался в сторону ВСУ после их ударов по гражданской инфраструктуре полуострова.