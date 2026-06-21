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06:31, 22 июня 2026Спорт

Тренер сборной России оценил призыв норвежского лыжника вернуть на турниры Большунова

Бородавко: Рад, что со стороны норвежцев звучат призывы вернуть россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов на Зимней Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов на Зимней Олимпиаде в Пекине. Фото: Phil Noble / Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам оценил призыв двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга вернуть российского спортсмена Александра Большунова на международные соревнования. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, о необходимости снятия санкций с российских лыжников говорят все здравомыслящие люди. «Все честные спортсмены, которые прожили большую жизнь в спорте, знают, что такое конкуренция и уважение к сопернику. Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат такие слова», — заявил Бородавко.

Нортуг высказался об этом ранее 21 июня. «Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам», — заявил он.

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.

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