Норвежский лыжник выступил за возвращение Большунова

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг выступил за возвращение Большунова

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг выступил за возвращение российского спортсмена Александра Большунова на международные соревнования. Его слова приводит Sport24.

«Большунов невероятный лыжник. Он нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — сказал Нортуг.

Ранее Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, прошедшей в Италии. По словам россиянина, он не заметил негатива.

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.