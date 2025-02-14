Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки в Италии

Александр Большунов: Не заметил негатива от соперников во время гонки в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, прошедшей в Италии. Его слова приводит SVT.

По словам россиянина, он не заметил негатива. «Кого ни встречал, даже норвежских молодых спортсменов, — все подходят сфотографироваться. Все с уважением относятся. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать, поэтому все хорошо», — заявил Большунов.

Ранее стало известно, что занявший второе место в гонке итальянец Лоренцо Бузин вышел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве. Он также отметил, что не имеет ничего против Большунова.

Россиянин выиграл гонку на 30 километров классическим стилем. Это первые международные соревнования для Большунова за последние три года.