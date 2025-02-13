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23:35, 13 февраля 2025Спорт

Большунов выиграл международную гонку в Италии

Александр Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight в Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Россиянин за три километра до окончания масс-старта на 30 километров классическим стилем оторвался от всех соперников и пересек финишную черту в одиночестве. Спортсмен показал время 1 час, 18 минут и 19,2 секунды.

Вторым финишировал итальянец Лоренцо Бузин, который проиграл россиянину 14,4 секунды. Тройку сильнейших замкнул его соотечественник Маттиа Армеллини, он проиграл серебряному призеру больше минуты.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие Большунова в Sudtirol Moonlight. «Это немного обидно. Это не так должно работать», — заявил он.

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