Большунов ответил на вопрос об участии в гонке в Италии шуткой про Трампа

Большунов в шутку заявил, что выступить в гонке в Италии ему разрешил Трамп

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос об участии в гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Его слова приводит NRK.

Россиян в шутку заявил о том, что получил разрешение выступить в соревнованиях от президента США Дональда Трампа. «Хорошо ли меня приняли? Конечно!» — добавил россиянин.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие Большунова в Sudtirol Moonlight. «Это немного обидно. Это не так должно работать», — заявил он.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который тренируется в Италии, выступит на дистанции 30 километров.