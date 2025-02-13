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22:24, 13 февраля 2025Спорт

Большунов ответил на вопрос об участии в гонке в Италии шуткой про Трампа

Большунов в шутку заявил, что выступить в гонке в Италии ему разрешил Трамп
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос об участии в гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Его слова приводит NRK.

Россиян в шутку заявил о том, что получил разрешение выступить в соревнованиях от президента США Дональда Трампа. «Хорошо ли меня приняли? Конечно!» — добавил россиянин.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие Большунова в Sudtirol Moonlight. «Это немного обидно. Это не так должно работать», — заявил он.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который тренируется в Италии, выступит на дистанции 30 километров.

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