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18:25, 13 февраля 2025Спорт

Чемпион ОИ из Норвегии рассказал об обиде из-за участия Большунова в гонке в Италии

Чемпион ОИ Вальнес рассказал об обиде из-за участия Большунова в гонке в Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Lehtikuva / Reuters

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие россиянина Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Его слова приводит TV2.

Спортсмен упрекнул организаторов гонки в том, что они устанавливают собственные правила. «Большунов указан в протоколах результатов, гонка является широко известной. Это немного обидно. Это не так должно работать», — заявил Вальнес.

Ранее бывшая украинская легкоатлетка Ольга Саладуха назвала участие Большунова в гонке провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Она призвала других спортсменов бойкотировать соревнование.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который тренируется в Италии, выступит на дистанции 30 километров.

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