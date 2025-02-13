Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

Саладуха призвала бойкотировать гонку в Италии с участием лыжника Большунова

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление об участии российского лыжника Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight в Италии.

Спортсменка назвала решение провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Саладуха призвала спортсменов бойкотировать турнир, если в нем будет участвовать Большунов.

Ранее организаторы Sudtirol Moonlight заявили, что европейские лыжники не будут бойкотировать гонку из-за участия в ней россиянина. Они заявили, что получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов не было.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который проводит в Италии тренировочный сбор, выступит на дистанции 30 километров вместе с лыжниками из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии.