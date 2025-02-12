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17:16, 12 февраля 2025Спорт

Европейские лыжники решили не бойкотировать гонку с участием Большунова

Европейские лыжники не будут бойкотировать гонку в Италии с участием Большунова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейские лыжники не будут бойкотировать гонку Sudtirol Moonlight Classic из-за участия в ней россиянина Александра Большунова. Об этом ТАСС рассказали организаторы.

Организаторы заявили, что получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов не было. «Мы рассматриваем себя как спортивную организацию, и наше намерение — обеспечить честную и качественную гонку», — отметили они.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который проводит в Италии тренировочный сбор, выступит на дистанции 30 километров вместе с лыжниками из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии. Ранее команда Sudtirol Moonlight Classic, объясняя допуск Большунова, заявила о дистанцировании от политической полемики.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров под эгидой организации.

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