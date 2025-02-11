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12:44, 11 февраля 2025Спорт

Организаторы гонки в Италии объяснили участие в ней Большунова

Организаторы гонки в Италии с участием Большунова: Дистанцируемся от политики
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили участие в ней россиянина Александра Большунова. Комментарий приводит ТАСС.

«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт на Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами», — заявили организаторы, подчеркнув, что команда дистанцируется от любой политической полемики. Они отметили, что спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов проводит сбор в Италии с конца января. По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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