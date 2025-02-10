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09:16, 10 февраля 2025Спорт

Большунов примет участие в международной гонке в Италии

Александр Большунов примет участие в международной гонке в Италии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Спортсмен выступит в гонке на 30 километров. Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь соревнований Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая отстранила россиян в феврале 2022 года.

Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил решение Большунова отправиться тренироваться в Европу. По мнению репортера, спортсмену надоела глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

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