Норвежский журналист объяснил отъезд Большунова в Европу

Журналист Сальтведт об отъезде Большунова в Европу: Это протест против Вяльбе

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова отправиться тренироваться в Европу. Его слова приводит Sport24.

По мнению репортера, спортсмену надоела глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии. Не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то еще из федерации», — заявил норвежец.

Сальтведт добавил, что не верит в то, что Вяльбе одобряет отъезд Большунова. «Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», — заявил журналист.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.