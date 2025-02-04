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16:44, 4 февраля 2025Спорт

Норвежский журналист объяснил отъезд Большунова в Европу

Журналист Сальтведт об отъезде Большунова в Европу: Это протест против Вяльбе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова отправиться тренироваться в Европу. Его слова приводит Sport24.

По мнению репортера, спортсмену надоела глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии. Не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то еще из федерации», — заявил норвежец.

Сальтведт добавил, что не верит в то, что Вяльбе одобряет отъезд Большунова. «Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», — заявил журналист.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

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