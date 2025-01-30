Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уехал тренироваться в Европу

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уехал тренироваться в Европу. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», — заявила Вяльбе. В какую конкретно страну отправился спортсмен, она не уточнила.

25 января Большунов одержал первую победу в сезоне. Он выиграл спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Ижевске.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.